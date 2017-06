Perché finora in Italia non ci sono stati attacchi terroristici?

Abbiamo analizzato le risposte degli esperti per capire come mai il nostro paese, a differenza di Francia, Regno Unito, Belgio e Germania, non è ancora stato colpito da attentati legati all’Isis

I primi mesi del 2017, come quelli di tutto il 2016, sono segnati da numerosi attentati, che hanno colpito luoghi vicini e lontani alla nostra penisola, in Francia, Regno Unito, Belgio, Germania.

In molti si chiedono come mai l’Italia sia rimasta finora fuori dagli obiettivi dei gruppi terroristici, nonostante le numerose minacce arrivate attraverso i video di propaganda del sedicente Stato Islamico.

È difficile riuscire a trovare un risposta univoca ed esaustiva, così come è difficile stabilire la portata del pericolo di attentati nel nostro paese.

Alcuni esperti pensano che la minaccia sia reale: non si tratta più di stabilire se si verificheranno, ma solo di riuscire a prevenirli.