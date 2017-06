Nakefit: l’alternativa made in Italy alle infradito

Amate camminare a piedi nudi? Per voi c’è una novità geniale, tutta made in Italy: si chiama Nakefit, è una suola adesiva che si applica al piede e vi permette di camminare ovunque

Ecco le calzature dell’estate per chi ama camminare a piedi nudi. ‘Abbiamo inventato Nakefit per mantenere i tuoi piedi protetti in maniera efficace e aiutarli a sostenere contemporaneamente tutte le cose incredibili che possono fare. Nakefit è progettato e prodotto in Italia senza danneggiare la gente, gli animali o l’ambiente’ si legge sul sito della start up italiana che ha ideato questa ‘scarpa non scarpa‘, valida alternativa alle ciabattine infradito, anzi più comoda dato che permette di camminare su qualsiasi superficie, senza inciampare, bruciarsi o farsi male. Un’idea geniale che occupa anche poco spazio in valigia.

Nakefit: la scarpa che non si vede