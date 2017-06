Ancora sangue sulle strade pugliesi: ad avere la peggio stavolta è stato un 39enne di Sava, che nella notte ha perso il controllo della sua Mercedes e si è schiantato contro un muretto. Il terrificante impatto, che non ha lasciato scampo al savese, si è verificato intorno all’1,30, sulla strada che collega la cittadina jonica a Torricella.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, né le cause per le quali la vittima ha perso il controllo dell’auto, sbandando e terminando la corsa contro quel muro di recinzione. Quando i vigili del fuoco e i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti, sono arrivati sul posto, per il 39enne all’interno della Mercedes non c’era più nulla da fare.