Quella notte, nel rogo del suo appartamento alla Grenfell Tower, ha perso tutto. I giocattoli che da qualche tempo aveva riposto negli scatoloni, le foto con le amiche, i suoi libri, i suoi vestiti e i ricordi di una vita intera.

Tutto, tranne il coraggio e la determinazione di guardare avanti, a un futuro che, per quanto adesso si prospetti difficile per la sua famiglia, merita di essere vissuto in pieno. Ines Alves ha solo 16 anni, ma è già una piccola donna: mercoledì mattina, dopo essere scampata a quell’inferno di fuoco, è andata alla Sacred Heart School a Hammersmith e si è seduta al suo banco come tutti gli altri per sostenere l’esame di chimica per il diploma di scuola secondaria.

Poche ore prima aveva vissuto l’incubo più devastante della sua vita. Ines era rimasta sveglia fino a tardi per preparasi al meglio quando è stata trascinata in strada dal padre Miguel, 49 anni, che si era accorto che l’incendio stava divampando dal quarto piano. La ragazza ha indossato una maglietta, un paio di jeans ed è riuscita ad afferrare i suoi appunti di chimica e il cellulare prima di precipitarsi giù per le scale per 13 piani.