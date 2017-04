Vuoi perdere peso velocemente e tornare in perfetta forma per la prova costume? Prova la dieta della banana! Dura solamente quattro giorni e ti permette di eliminare i chili di troppo in modo semplice e senza troppa fatica. Ma come è composta questa dieta?

Ovviamente l’alimento di base è la banana e ci sono alcune regole dalle quali non si può scappare: non si può mangiare nulla oltre le 8 di sera, e nei 4 giorni della dieta si può bere solamente acqua durante i pasti, e sono da evitare latte, caffè, e alcol dopo le 20.00. Oltre alla perdita di peso, la dieta delle banane è anche un toccasana per l’energia: ricche di potassio e di sali minerali ti permetteranno di affrontare la giornata con il piede giusto, tenendo a bada stanchezza e spossatezza. La dieta delle banane non solo ti faranno perdere peso, ma renderanno la tua pelle più luminosa e combatteranno persino le rughe. Ma cosa si mangia in questa dieta rapida ed efficace?

Potete cominciare la vostra giornata mangiando a colazione uno yogurt magro al quale aggiungerete mezza banana a fette: servirà per dare più gusto allo yogurt senza aggiungere altre fonti di zucchero. Per lo spuntino di metà mattinata scegli una banana matura, oppure se sei a casa puoi preparare un frullato di frutta a base acqua. A pranzo potete scegliere la versione più strong che vi farà vedere risultati immediati, consumando una banana e un vasetto grande di yogurt bianco senza zuccheri, oppure una versione più soft, con degli affettati magri come tacchino, bresaola o manzo accompagnati da verdure a volontà. La versione più strong potrà essere variata con una spremuta d’arancia mentre agli affettato potrete sostituire un petto di pollo alla griglia con cavolfiori lessati, oppure del pesce azzurro alla piastra.

La merenda non dovrà mai essere saltata e potrete consumate una banana accompagnata da tè verde, oppure da un infuso lasciato raffreddare. Ricordare di mangiare cena prima delle 8 di sera: sono perfette bistecche ai ferri, filetti di pesce al vapore, insalata di tonno al naturale e verdure. Non dimenticate mai di accompagnare il pasto con una porzione di verdure.

donna fanpage