PERICOLO DEL COLON SPORCO: IMPARATE A TENERLO PULITO CON QUESTI POCHI ACCOGIMENTI

Molte persone non lo sanno, ma si stima che il 90% delle malattie e dei problemi di peso siano collegati al colon sporco.

Questo organo svolge un ruolo molto importante nella nostra salute: è responsabile dell’eliminazione delle tossine e delle sostanze di scarto che, a lungo termine, possono provocare seri problemi di salute.

Le persone che soffrono di problemi digestivi, tendono ad accumulare nel colon una grande quantità di scarti alimentari che, sottoposti al calore del nostro corpo, subiscono processi di fermentazione e putrefazione, se si fermano per due giorni o più.

Le tossine che si accumulano nel nostro intestino come conseguenza della stitichezza, passano al fegato per mezzo dell’aorta e si diffondono, attraverso il sangue, in tutto il corpo, causando problemi seri alla pelle e altre patologie croniche.

Problemi causati da un colon sporco

Il colon fa parte del sistema di depurazione del corpo e svolge una funzione molto importante.

Anche se si gode di buona digestione, è fondamentale realizzare una pulizia regolare che consenta di eliminare le scorie accumulate all’interno dell’intestino. In caso contrario, queste potrebbero riversarsi nel sangue e provocare diverse malattie, dalle meno gravi a quelle più serie.

Tra i principali problemi legati all’intestino sporco troviamo:

Gonfiore addominale

Problemi di peso

Sbalzi d’umore

Transito intestinale lento o stitichezza

Dolori alla schiena o alla testa

Mancanza di energia

Sistema immunitario debole

Mancanza di appetito

Alito cattivo o cattivo odore corporeo