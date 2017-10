Abuso edilizio: la tettoria a copertura di un terrazzo, anche se ampia, non genera aumento di volumetria e, pertanto, anche senza autorizzazione del Comune, non se ne può chiedere la demolizione.

La tettoia aperta su tre lati, realizzata a copertura di un terrazzo, anche se di dimensioni rilevanti, non crea volumetria e, pertanto, non necessita del permesso di costruire. Quindi il Comune, anche in assenza di autorizzazione richiesta dal proprietario, non può mai imporre la demolizione della tettoia. È quanto chiarito dal Tar Campania con una recente sentenza [1].

Tettoia: serve l’autorizzazione del Comune?

La sentenza in commento si distingue perché, a prima vista, sembra andare contro l’orientamento più consolidato della giurisprudenza: sono svariate, infatti, le pronunce della Cassazione che sottolineano la necessità, per le tettoie di non piccole dimensioni, del permesso di costruire, ossia dell’autorizzazione del Comune. Fanno eccezione solo quelle minime sporgenze dal muro dell’edificio che non hanno la funzione di creare uno spazio abitabile, ma sono realizzate più per una finalità estetica o per riparare le persone dalla pioggia nel momento in cui infilano le chiavi di casa nella serratura.

Non necessitano inoltre della licenza edilizia le strutture in ferro rimovibile e smontabile (tipo tettoia) non stabilmente infisse al suolo (che, pertanto, non sono accatastabili). Qualora invece la struttura dovesse essere permanente nel tempo (anche se utilizzata anche per riparare strumenti o materiali vari), si dovrà procedere all’accatastamento.



Tettoia con tre lati aperti: niente permesso di costruire

Diverso è il caso di una tettoia stabile eseguita in appoggio di un muro, finalizzata a soddisfare un’esigenza non temporanea: secondo la giurisprudenza essa rappresenta una nuova costruzione [2], con conseguente necessità di ottenere il permesso di costruire per la sua realizzazione.