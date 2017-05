Droga nelle mutande. E in casa la confezionava con pressa idraulica e stampi artigianali: arrestato

Una pressa idraulica, stampi artigianali, oltre 800 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dei panetti di stupefacenti è quanto sequestrato, ieri, in un appartamento di Ponte Galeria, dagli agenti del reparto volanti della polizia.

Arrestato il padrone di casa, B.R.F., romano di 31 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A far scattare le indagini il controllo, effettuato da una volante, di un’auto che viaggiava a forte velocità in via Casetta Mattei. L’atteggiamento nervoso e insofferente del conducente ha insospettito i poliziotti, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo.

E, nascosto negli slip, gli agenti hanno trovato e sequestrato un involucro di plastica contenete 6 dosi di cocaina pronte per lo smercio. Durante la successiva perquisizione del suo appartamento in via Monte Stallonara, gli agenti hanno sequestrato altre 12 dosi di cocaina pronte e due grossi involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso di oltre 800 grammi e circa mille euro in banconote di vario taglio, ritenute probabile provento dell’attività illecita.

Inoltre, in cucina, hanno rinvenuto una pressa idraulica e diversi stampi artigianali, oltre a due taglierini sporchi di sostanze stupefacenti, 3 bilancini di precisione e buste di plastica usate per confezionare i panetti. Sequestrati dalla polizia anche due telefoni cellulari usati dal pusher per mantenere i contatti con la “clientela”. Accompagnato negli uffici del commissariato “San Paolo”, per l’uomo sono scattate le manette.

*immagine di repertorio

Fonte: Messaggero