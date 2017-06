Perugia, dieta estrema, solo acqua per 21 giorni: muore donna di 57 anni. Il marito denuncia il medico

È al vaglio della procura di Perugia la denuncia presentata dal marito di una donna di 57 anni, di origine sarda, morta dopo essersi sentita male nel capoluogo umbro mentre – secondo l’esposto – stava seguendo una digiuno-terapia. A riportare la notizia è oggi La Nazione. Saranno ora gli accertamenti in corso a stabilire le cause del decesso della donna, che era affetta da sclerosi multipla che comunque non le avrebbe impedito di camminare.

In base alla denuncia la donna per 21 giorni avrebbe solo bevuto tre litri d’acqua senza mangiare, sottoponendosi a cicli di agopuntura (perdendo dieci chili). Tutto previsto – è stato sostenuto nella denuncia – nella cura dimagrante di un medico perugino specializzato. Per sottoporsi alla quale la cinquantasettenne aveva appositamente raggiunto Perugia dalla Sardegna.

