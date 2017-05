*foto a fine articolo / attenzione, immagini esplicite

Una maschera di sangue, le mani che le tremano, la rassegnazione negli occhi. E tutto intorno il caos. Lei, forse abituata ai comportamenti violenti e disumani del marito, non si rende conto. «Mi ama», si giustifica la donna con un signore che era appena riuscito a placare la belva che senza alcuna remora l’aveva picchiata davanti a tutti in piazza. C’era riuscito dicendo una bugia: «Fermati, sono un poliziotto».

Solo a quel punto il marocchino ha smesso di picchiare sua moglie, una italiana, sotto gli occhi impassibili del figlio, un bimbetto di tre anni. Grazie alla testimonianza di Gianni Fiorino, il marito violento è stato arrestato dai Carabinieri, altrimenti probabilmente nessuna denunzia sarebbe stata sporta dalla donna e le accuse di maltrattamenti cadute. Il signor Fiorino è ancora scosso quando racconta la dinamica di questa agghiacciante pagina di cronaca cittadina.

Siamo in pieno giorno a piazza Oldrini a Sesto San Giovanni. Lui, candidato di Forza Italia alle prossime amministrative, sta parlando con alcuni elettori che si erano fermati al gazebo azzurro. Sente gridare, ma la distanza (una quarantina di metri in linea d’aria) non gli permette di capire bene cosa sta succedendo. Solo quando percepisce le parole «Mi ammazza», corre velocemente – insieme ad altri cittadini – verso l’area giochi, a due passi dal supermecato Esselunga e quello che si trova davanti è una scena terrificante. Un uomo che con un telefonino picchia la moglie, seduta su un muretto, colpendola in testa.