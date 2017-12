Genova, pestato a sangue alla fermata dell’autobus per aver negato una sigaretta

E’ stato pestato. Per quale motivo? Ha rifiutato di cedere una sigaretta.

L’episodio è successo a Genova, ad un giovane del posto che la notte di mercoledì aspettava l’autobus in piazza Caricamento,

Il ragazzo è stato brutalmente picchiato da un giovane di 23 anni di origini marocchine.

Genova – E’ successo tutto poco prima della mezzanotte: la vittima stava fumando una sigaretta al capolinea in attesa del bus,

quando si è avvicinato il 23enne marocchino che, evidentemente ubriaco, gliene ha chiesta una.

Il genovese ha spiegato di non averne più, scatenando la reazione violenta del 23enne marocchino, che lo ha prima preso a pugni in faccia per poi afferrarlo per il giubbotto iniziando a frugarci dentro.

L’aggressione però è stata immediatamente intercettata da una volante della Polizia che passava da li per un normale controllo e che si è subito fermata a prestare soccorso alla vittima, soccorsa e accompagnata in ospedale.

Il marocchino fermato e arrestato dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina e lesioni.