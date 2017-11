Piatti made in China alla mensa dei bimbi: «La plastica si scioglie», l’ira dei genitori

“I piatti sono cinesi e si sciolgono“. La foto ha cominciato a circolare la scorsa settimana sui gruppi Whatsapp dei genitori.

Increduli, ma si è rivelato tutto vero: i piatti dove i figli mangiano, si scioglievano.

“La qualità del piatto era pari a una riproduzione cinese” la denuncia dei genitori, come si legge sulle pagine del Gazzettino

girata subito al preside della “Plesso Selva Candida”, la scuola sotto la lente.

L’istituto scolasti è al suo secondo anno di vita dopo ben trent’anni di attesa, nonchè l’unica della zona.

Non essendo però ancora presente una mensa interna, il pranzo viene portato “a una società appaltatrice, la Serenissima che ha vinto il bando – si legge sul Gazzettino – e questo comporta che le pietanze vengano preparate altrove e trasportate al momento”

In questi due anni, pare, nessun problema si è verificato.

Fino all’episodio di Venerdì scorso. Ora con la storia dei piatti squagliati i genitori iniziano ad avere qualche preoccupazione per la salute dei loro figli.

“La competenza è del Municipio (il XIV ndr) e non le nascondo la mia sorpresa e il mio avvilmento – si legge ancora sul Gazzettino – “E’ chiaro che se il pasto venisse preparato in sede, anche la temperatura dei cibi sarebbe quella adeguata”.

Senza considerare che in una struttura “normale” si dovrebbero usare stoviglie, piatti veri.

“Davvero approssimativa la gestione di un tema così delicato, che ha come oggetto un servizio per i bambini», dichiara Andrea Montanari, ex presidente Commissione Bilancio del Municipio, che invita la sindaca Raggi a mettere la parola fine a «questa storia paradossale“