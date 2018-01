Napoli, la Polizia sgomina una piazza di spaccio. Trovato un arsenale

La polizia di stato smantella una “piazza di spaccio” e rinviene armi e munizioni: arrestato pregiudicato in possesso di droga per oltre 700 dosi

Una pistola Beretta calibro 40, completa di caricatore contenente 8 cartucce, corredata da ulteriori due caricatori, riforniti entrambi con altre 11 cartucce,

una pistola Beretta modello 81 calibro 7,65, oltre a due scatole contenenti 61 cartucce di vario calibro, nonché una busta contenente marijuana,

un panetto di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, è il resoconto di un’operazione eseguita dagli agenti della squadra mobile,

che ha portato all’arresto di un pluripregiudicato di 41 anni, S. C..

I poliziotti sono riusciti ad intercettare l’uomo all’altezza della rotonda di Arzano(NA), in direzione Secondigliano, mentre si aggirava a bordo di un’autovettura Fiat Panda.

All’interno della felpa che indossava gli agenti hanno rinvenuto una dose di marijuana.

I poliziotti si sono quindi recati nell’abitazione dell’uomo, scoprendo le armi e le munizioni abilmente nascoste in un armadio, così come la somma di €.10.000,

ripartita in banconote in vario taglio, occultata all’interno di una tasca di un giubbino mentre, all’interno della stanzetta dei bambini, in un bidone in plastica, è stata rinvenuta la droga utile al confezionamento di oltre 550 dosi.

In un mobile in cucina, invece, rinvenuto e sequestrato il panetto di hashish, dal quale si sarebbero ricavate 150 dosi, nonché dei fogli in carta ove erano annotati nomi e cifre,

attestanti, verosimilmente, i conteggi dell’illecita attività di spaccio avviata dall’uomo.

Le armi sono state affidate agli accertamenti tecnico-balistici della poliziascientifica, che accerterà se le stesse sono state utilizzate nei recenti episodi criminosi.

C., che ha un passato da libero vigilato, vanta a suo carico precedenti specifici per droga.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti, in quanto responsabile dei reati di ricettazione delle armi, detenzione di armi e munizionamento, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 41enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Poggioreale.