Un marocchino di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni personali dopo che aveva picchiato la moglie incinta di sei mesi all’interno del loro appartamento in viale Aretusa, a Milano. L’episodio è avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte, i militari della compagnia Milano-Porta Magenta sono stati avvertiti dalla vittima, una marocchina di 38 anni. L’uomo è rientrato a casa ubriaco e ha aggredito la compagna perché “si era permessa” di uscire con un’amica nonostante l’obbligo di restare sempre nell’abitazione a qualunque ora. Le ha puntato un coltello alla gola e l’ha colpita con calci e pugni alla pancia. La donna è riuscita a rifugiarsi in bagno per alcuni minuti, il tempo sufficiente per chiamare aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati, il marocchino la stava ancora colpendo. E’ stata accompagnata all’ospedale San Carlo dove i medici, dopo aver accertato che il feto non ha riportato danni, l’hanno dimessa con 10 giorni di prognosi.

Roma, 1 febbraio 2017