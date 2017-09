Paura a Perugia. Alla stazione Fontivegge un immigrato pesta poliziotti della polizia ferroviaria che volevano fare un controllo

Paura a Perugia, alla stazione Fontivegge. Due poliziotti sono stati brutalmente pestati da un immigrato in forte stato di alterazione.

Non è la prima volta che la stazione dei treni del capoluogo umbro diventa teatro di violenze. Per molto tempo è stata teatro e piazza di spaccio, tanto da costringere l’amministrazione comunale a richiedere un aumento dei controlli di polizia nella zona. Controlli che stanno dando i loro frutti, non senza difficoltà però per le forze dell’ordine.