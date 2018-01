Picchia e manda in ospedale un poliziotto, il giorno dopo ne picchia altri due

Il cittadino 22enne del Gambia arrestato lo scorso giovedì mattina dopo aver picchiato un poliziotto durante un controllo, trovandosi nuovamente fuori (!), ne ha pestato un altro il giorno successivo.

Doveva essere identificato e fotosegnalato

Giovedì scorso, come riporta anche Venezia Today, l’africano era in compagnia di alcuni amici ed all’arrivo di alcuni poliziotti, al contrario degli amici risultati tutti regolari, rifiutava di esibire i documenti.

I giovani sono risultati tutti richiedenti asilo.

Ma non solo il cittadino del Gambia, nell’occasione, aveva rifiutato di esibire i documenti, ma si era anche violentemente ribellato ad uno dei poliziotti di pattuglia fracassandogli una spalla e procurandogli oltre un mese di prognosi.

Venerdì Mattina è quindi stato processato direttissima condannato a un anno di reclusione… con pena sospesa!

A questo punto il ragazzo è stato portato in questura per il fotosegnalamento e se all’inizio si è rivelato collaborativo, poco dopo il 22enne è andato in escandescenze sottraendosi all’operazione. E non solo: altri due poliziotti sono stati feriti.

Così è scattato il secondo arresto in meno di 24 ore.

Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la custodia cautelare, questa volta in carcere.

Seguirà il processo.