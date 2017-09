“La piccola ha male alla pancia”, dal medico la scoperta choc: la bimba disabile violentata dal parente romeno 38enne

L’orrore in famiglia. La polizia di Ragusa ha arrestato un romeno di 38 anni per avere più volte violentato sessualmente una sua parente minorenne disabile, che vive in provincia.

Le indagini erano state avviate dalla squadra mobile della questura dopo che la madre aveva portato la ragazzina in ospedale a Ragusa per dolori al basso ventre.

La visita dei medici ha accertato la violenze sessuale subita dalla minorenne disabile e la madre ha presentato denuncia.

