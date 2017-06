PASIAN DI PRATO (Udine) – Aveva due occhi vispi e un sorriso meraviglioso, di quelli che ti conquistano subito, Martina Niemis, una stupenda bambina di 11 mesi adorata da papà e mamma e che adesso non c’è più, volata via come un angioletto. Martina è morta ieri, mercoledì 14 giugno, stroncata da una malattia che l’aveva colpita poco dopo la nascita.

I suoi genitori, Luca e Antonietta, che vivono a Passons di Pasian di Prato, hanno affrontato le difficoltà senza mai scoraggiarsi, senza mai darsi per vinti, condividendo con tutti i momenti di felicità e quelli meno belli. Per Martina, infatti, era stata aperta una pagina su Facebook, “Il Sole di Martina”, piena di foto di questa bella bimba che aveva il sole negli occhi, che era la luce per mamma e papà: «Oggi si è spento il mio sole.

Ha deciso di andarsene, così, in punta di piedi, con delicatezza, senza soffrire, è tremendo. Non riesco a esprimere a parole cosa sto provando, è surreale. Vorrei ricordarla così. Ciao sole mio» scrive la mamma su Fb.