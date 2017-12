Carabinieri, il comandante Del Sette inaugura la nuova palestra di pugilato a Napoli

Sport e Carabinieri, binomio vincente

Questa volta tocca al pugilato.

Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, ha inaugurato nella mattinata di ieri a Napoli la Sezione giovanile di pugilato del Centro sportivo Carabinieri all’interno della palestra nella sede del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.

I comandanti del Centro sportivo, colonnello Gianni Massimo Cuneo, e del 10° Reggimento, tenente colonnello Mosè De Luchi assieme al presidente della Federazione pugilistica italiana Vittorio Lai, per l’occasione hanno sottoscritto un protocollo d’intesa.

Il protocollo servirà ad agevolare lo sviluppo tecnico agonistico degli atleti di interesse nazionale e dei giovani praticanti il pugilato.

Il generale Tullio Del Sette è intervenuto anche sull’episodio della bandiera del Reich in caserma: “Il giudizio non può che essere negativo, l’Arma ha gli strumenti per perseguire i comportamenti che si collocano al di fuori delle regole”.

GUARDA LE FOTO