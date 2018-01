La piegatrice per biancheria automatica esiste. E promette di piegare fino a 40 pezzi in 4 minuti

È il sogno di tutti i pigri, è la macchina piegatrice “automatica” che tanto fa sognare gli utenti facebook ed il cui annuncio torna con cadenza regolare sulle nostre home.

Questa vola, a riproporre il prodotto è l’huffingtonpost.

Il prodotto è stato presentata al Ces di Las Vegas in coso in questi giorni, si tratta di una macchina he piega i vestiti “distinguendo lenzuola da camicie, magliette da asciugamani” e che secondo il giornale dovrebbe arrivare a piegare fino a 40 pezzi in 4 minuti.

La macchina ha un nome: si chiama Foldimate,

La macchina piega vestiti si chiama Foldimate ed è l’evoluzione di un precedente modello già presentato negli scorsi anni in USA ma, per il momento, pare mai arrivato su suolo europeo.

Interessante potrebbe essere il suo uso: si pensa infatti a ristoranti, alberghi ed ospedali e tutti quei luoghi dove quotidianamente vengono gestite grosse quantità di biancheria.

Questa volta il nuovo modello potrebbe essere disponibile anche in Europa a partire dal 2019. La mazzata però arriva con il costo: mentre se il precedente modello doveva aggirarsi attorno ai 1000 euro, questo potrebbe a costare di più.

Seguiranno aggiornamenti