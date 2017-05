Grandi movimenti in Rai, dove Antonio Campo Dall’Orto passa al contrattacco per evitare la sfiducia. Chiara la sua missione: volti nuovi e “basta trash”. Ed in questo contesto – con un Fabio Fazio in uscita così come sarebbe in uscita Alberto Angela -, c’è chi scala le gerarchie: Cristina Parodi. Secondo quanto scrive Il Messaggero, la stimatissima conduttrice de La vita in diretta, conquisterebbe la domenica pomeriggio, ovvero la conduzione di Domenica In. A farne le spese sarebbe Pippo Baudo: la sua conduzione è stata giudicata “troppo antica”, e dunque si cambierà. Per inciso, la Parodi dovrebbe lasciare La vita in diretta.

liberoquotidiano