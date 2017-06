Una piscina improvvisata sul balcone di un appartamento e il divertimento per l’estate è assicurato: basta un telo di plastica e tanta acqua. Forse troppa per il peso che può reggere la struttura? La domanda se la sono posta in tanti sul web, dove la fotografia apparsa su twitter è diventata velocemente un tormentone.

La foto, scattata non si sa dove, ha scatenato una pioggia di condivisioni, dividendo gli animi: c’è chi non vede l’ora di imitare l’idea, e chi si preoccupa di fare calcoli. Interpellato sull’argomento, ha detto la sua anche un costruttore di San José, che spiega come gli edifici di nuova costruzione possano reggere 200 kg a metro quadrato…anche se un metro cubo d’acqua pesa quasi mille chili.

leggo