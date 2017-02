Un pitone reale di circa due metri e’ stato trovato in un cartone abbandonato alla periferia di Foggia in via Gioberti. E’ intervenuta, dopo la segnalazione telefonica di alcuni cittadini, una pattuglia della polizia che ha transennato la zona fino all’arrivo dei carabinieri Forestali che hanno preso in consegna il rettile.

Fonte Agi

Foggia, 12 febbraio 2017