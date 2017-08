Da più di 10 anni non si muove da questo posto. Ogni giorno il gesto che compie lascia tutti sbigottiti

Lui è Capitan, ed è il protagonista di una storia da non credere. Questo splendido quattrozampe ha trascorso gli ultimi 10 anni a fare la guardia alla tomba del suo padrone. Ed i residenti di Carlos Paz, piccolo centro nei pressi della città argentina di Cordoba, lo hanno preso a cuore.

Héctor Bacegas, un ex dipendente del cimitero comunale, dice di Capitan che nonostante sia passato tanto tempo lui continua imperterrito a restare lì: “Nessuno qui ha idea di come questo cane abbia trovato la tomba del suo proprietario, perché questi non è morto a Carlos Paz, ma a Cordoba. Da lì è stato trasferito al villaggio per la veglia e poi direttamente al cimitero, senza mai incontrare Capitan in questo percorso”.

Capitan poi si era allontanato dalla sua casa probabilmente perché spaventato dai botti di Capodanno. E l’anno dopo venne poi ritrovato dalla moglie e dal figlio del suo padrone sulla tomba di quest’ultimo. Secondo alcuni, il cane riesce ancora a percepire l’odore dell’uomo. Il quattrozampe si appresta ormai a vivere la sua anzianità, ma questo non lo scalfisce affatto. Ogni giorno compie il suo tragitto fino al cimitero per stare accanto a colui che in vita lo ha amato ed accudito. Tra l’altro gli abitanti di Carlos Paz provvedono a nutrirlo ed a pagargli le spese veterinarie. E’ ormai diventato il cane di tutti.