Non poteva mancare la polemica sulla vicenda degli oltre mille feriti in piazza San Carlo a Torino dove si erano radunati i tifosi bianconeri per vedere davanti la partita di Champions League.

Ad accendere la miccia è il senatore grillino Alberto Airola, che grida al complotto anti-Appendino sul numero di feriti.

“Domani facciamo il punto, è sicuro che dopo avere chiamato vigili, prefettura e questura, i dati riportati dai media sui presunti feriti a Torino in piazza San Carlo sono farlocchi. Tutto questo per infangare il buon lavoro della amministrazione di prefettura e questura”, ha scritto su Facebook alcune il parlamentare pentastellato.

“Siamo sconcertati, basiti e increduli per quanto affermato dal Senatore Airola. Dovrebbe spiegare alle famiglie dei feriti, ai medici, agli infermieri, alle forze dell’ordine, che sarebbe stato tutto un complotto per colpire Appendino”. Così il responsabile organizzativo del Pd Saverio Mazza ha ribattuto. “Abbiamo tutti assistito dunque ad un grande bluff mediatico? Le persone si son ferite da sole? In queste ore ci siamo sforzati di non far polemica pur essendo innumerevoli le domande da porre. Siamo vicini ai feriti.