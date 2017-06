“Otto mafiosi in platea al Maurizio Costanzo Show per seguire Falcone”: la rivelazione del boss

Quella sera di febbraio del 1992 in platea al Teatro Parioli di Roma durante una puntata del Maurizio Costanzo Show c’erano ben otto mafiosi: erano lì per seguire Giovanni Falcone. La rivelazione, ripresa oggi dal Fatto Quotidiano, sarebbe stata fatta lo scorso anno dal boss mafioso Giuseppe Graviano in una conversazione con un altro detenuto

