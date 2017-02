La Polizia di Stato, nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio, predisposto in sede di tavolo tecnico ed in esecuzione delle direttive impartite dal Questore Dr. Luigi LIGUORI, per attenzionare il fenomeno delle rapine e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto nella mattinata di ieri, BERTOCCO Enzo cl. 94.

Personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza, verso le ore 09:00 in questa via Popilia, durante specifici servizi di controllo del territorio in aree ad alta densità criminale, traeva in arresto il BERTOCCO E. per evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p..

In particolare gli operatori della squadra volante, individuavano il BERTOCCO E. all’altezza del secondo lotto di via Popilia, lo stesso alla vista della volante della Questura di Cosenza si dirigeva frettolosamente in direzione della propria abitazione cercando di non farsi notare.

La volante immediatamente provvedeva a chiudere le possibili vie di fuga e a bloccare il pluripregiudicato.

Il BERTOCCO E. è soggetto gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, rapina aggravata.