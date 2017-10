Pneumatici invernali, l’obbligo scatta tra pochi giorni: si rischiano multe fino a 335 euro

ROMA – I primi freddi lasciano presagire anche l’avvicinarsi della data in cui gli automobilisti italiani dovranno adeguarsi all’obbligo di munire la propria vettura di pneumatici da neve, oppure avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali.

È quanto stabilisce l’art. 6, comma quarto, del Codice della Strada (introdotto dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010) laddove rappresenta il potere che l’ente proprietario della strada possa prescrivere ai veicolo l’adozione degli strumenti idonei alla marcia su neve o ghiaccio, affinché le gomme siano preformanti, in particolare in caso di temperature particolarmente rigide.

La data in cui iniziare a circolare con le gomme invernali è generalmente fissata a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile, periodo rappresentato come “invernale” dal Codice della Strada, con tolleranza di un mese per il montaggio/smontaggio dei dispositivi. Non essendo intervenuta alcuna modifica legislativa, anche per il 2017/2018 dovranno considerarsi le medesime disposizioni della scorsa stagione. Tuttavia, le indicazioni di massima potranno essere disattese da Comuni e Province.