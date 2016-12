Ieri sera un cittadino ha contattato la Centrale Operativa della Polizia di Stato riferendo di aver notato degli uomini che si stavano calando dalla finestra di un palazzo usando dei lenzuoli come fune.

I poliziotti, arrivati sul posto, hanno notato un’autovettura che si allontanava con fare sospetto ed, intimato all’autista di accostare, l’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato.

Ne è nato un inseguimento ma alla fine gli uomini della Squadra Volanti sono riusciti a bloccare la macchina con a bordo due dei quattro occupanti, due infatti sono riusciti a fuggire.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso.

A finire in manette per tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale due cittadini albanesi, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1981.

I poliziotti hanno poi appurato che la banda aveva provato a rovistare un appartamento dello stabile.

Roma, 25 dicembre 2016