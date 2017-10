Grave lutto per il Commissariato di Polizia di Albano. Nella notte è deceduta dopo una lunga e debilitante malattia il sostituto commissario Alessandra Lorenzini, ad appena 49 anni, da compiere il prossimo mese. La poliziotta che aveva partecipato negli scorsi anni insieme ad i suoi amati colleghi ad importanti operazioni anti crimine lascia un figlio adoloscente e tanto vuoto nei cuori dei suoi amici e dei familiari, la madre, la sorella e il fratello.

Il ricordo di Alessandra nella parole del fotoreporter del Messaggero Luciano Sciurba, che ha avuto modo del corso degli anni di conoscerla come investigatrice professionale, seria ed attenta al territorio e come amica personale : ” Alessandra era una ragazza prima e una donna poi, molto seria nel suo lavoro, si faceva apprezzare per la sua autorevolezza di ispettore di polizia, sostituto commisario, ma anche per il suo sorriso cordiale e la disponibilità nell’aiutare il prossimo e sostenere sempre i suoi colleghi, anche nei momenti più brutti.

Una donna forte e dolce insieme, che ha saputo gestire con dolcezza e serenità la sua terribile malattia che l’ha colpita un paio di anni fa in maniera cruda, violenta, inaspettata, portandola fino all’infermità totale. L’Estate scorsa Alessandra aveva realizzato anche un libro di disegni e colori molto bello, visitabile presso l’erboristeria “La Veronica” di via Belardi a Genzano