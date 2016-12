Polizia in lutto: muore agente della stradale

E’ morto proprio il giorno di Santo Stefano l’agente della stradale Pietro Bulgarelli, sconfitto da un male incurabile a soli 35 anni. Sembrava si stesse riprendendo, invece la malattia l’ha portato via, strappandolo all’affetto dei suoi cari: la compagna Donatella, il fratello Maurizio, papà Silvano, mamma Nelita e tutti gli amici e parenti.

Bulgarelli viveva a Borgomanero, in provincia di Novara, ma era nato nel mantovano, a Rodigo, il 16 giugno del 1981. Era un poliziotto nella Sotto Sezione Polizia Stradale di Romagnano Sesia, guidata dal comandante Marcello Rossi, ex capo della polizia stradale di Borgomanero.

Era anche parte attiva del locale gruppo Alpini e della Protezione civile.

Tutti quelli che lo conoscevano lo ricordano come un ragazzo sempre sorridente e disponibile.

Il funerale si è svolto ieri, mercoledì 28 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrochiale di San Bartolomeo.

Riccardo Ghezzi

Novara, 29/12/2016