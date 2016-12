Una pattuglia della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Pian del Voglio ha arrestato un cinquantenne rumeno in quanto gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione.

La pattuglia, in servizio di vigilanza stradale in A/1 “Variante di Valico”, ha fermato per un controllo in località Badia un veicolo tipo furgone, a bordo del quale si trovavano due cittadini rumeni, uno dei quali risultava avere a carico un’ordine di cattura per la carcerazione per i reati di ricettazione e falsità materiale emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Udine.

L’uomo è stato immediatamente associato presso la Casa Circondariale di Bologna per l’espiazione di una pena di anni 2, mesi 7 e giorni 26

Roma, 25 dicembre 2016