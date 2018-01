La polizia ha paura di usare la forza: ecco il video di un arresto

Ha ripreso in questi giorni a circolare un video risalente all’Aprile 2015

Lo riproponiamo, perchè ad oggi, purtroppo, la situazione per le nostre forze dell’ordine pare proprio non essere cambiata

In Italia infatti, le forze di Polizia devono avere paura di arrestare qualcuno, di metterlo con forza in auto quando oppone resistenza, di applicare la dovuta coercizione.

E come in questo video, gli episodi sono numerosi e quotidiani ogni giorno in tutto il nostro paese

Riportiamo il video di quanto successo recentemente a Milano presso il mercato comunale in aprile 2015 e riproposto in queste ore dalla pagina facebook TACTICAL LIFE che ringraziamo

“Sotto gli occhi di tutti, un circo mediatico dove un poliziotto con fatica e pazienza riesce, soltanto dopo alcuni minuti, a far entrare un arrestato all’interno del ristretto vano posteriore di una Fiat Bravo della squadra volante.

Il tutto è reso ancora più difficile, dalle riprese, dalle fotografie, dagli insulti della folla che quasi “vigila” sulle modalità di arresto accerchiando la polizia e pronta ad intervenire al minimo sbaglio.

Questo è quello che oggi vive un operatore della sicurezza, un agente che ogni giorno vigila le strade con la paura di essere denunciato, punito e sottoposto alla gogna mediatica”