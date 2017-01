La Polizia di Stato ha effettuato diversi posti di controllo sulle strade che conducono a Ravenna per contrastare i fenomeni criminali predatori sia su strada che in abitazione.

G.E. 50enne con permesso di soggiorno originario della Tunisia è stato denunciato con un giovane italiano per essere entrati, abbattendo una porzione di muro, in uno stabile adiacente alla via Faentina chiuso in attesa di essere affittato.

Con l’impego di 7 pattuglie sono state controllate 96 persone di cui 19 straniere ed elevate 7 contravvenzioni per uso del cellulare durante la guida e mancato uso delle cinture.

Con il sistema Mercurio sono stati interrogati in banca dati 844 veicoli due dei quali risultati privi della copertura assicurativa ed in sosta sulla pubblica via.