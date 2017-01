La Polizia di Stato durante i normali controlli che svolge quotidianamente su strada ha accertato che da tempo i soggiornanti stranieri con permesso di soggiorno non portano al seguito i documenti di identificazione ed il titolo per soggiornare in Italia.

Anche in questi ultimi tre giorni sono una decina le persone che sono state denunciate alla Autorità Giudiziaria per tale violazione che peraltro prevede l’accompagnamento in Questura con i conseguenti accertamenti di comparazione delle impronte digitali per stabilire l’esatta identità.

Roma, 3 gennaio 2017