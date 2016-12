La Polizia di Stato ha arrestato una donna su cui pendeva una cattura per rapina a lesioni nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Infatti, mentre i poliziotti stavano effettuando una serie di controlli in stazione mediante l’impiego anche di un’unità cinofila proveniente da Milano, hanno fermato una donna che scendeva dal trenoprocedendo a un normale controllo dei documenti. Peccato che la ragazza, una 20enne residente a Civitavecchia, fosse ricercata per rapina e lesioni e dovesse scontare una pena definitiva di 2 anni e 4 mesi di carcere. Immediatamente accompagnata in Questura, la ragazza ha detto agli agenti di essere arrivata a Cremona per conoscere un ragazzo con il quale aveva chattato su facebook.

Roma, 24 dicembre 2016