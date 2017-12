Razzi, kalashnikov e mitragliatrici: la polizia scopre nel Canavese l’arsenale da guerra della mala

Un vero arsenale.

Si tratta di un vero arsenale quello trovato all’interno di una cascina di un ex parà, sui 60anni, morto poche settimane fa a San Benigno.

A fare la scoperta è stato un parente, che ha avvisato la polizia

Grosso sequestro di armi della polizia torinese

Gli agenti della Questura hanno scoperto in un cascinale nel canavese un vero e proprio arsenale contente

razzi, tritolo, granat, un kalashnikov e una serie di mitragliatrici e munizioni.

Tutto materiale contenuto in boorsoni e armadi

Questo era il “tesoretto” appartenuto ad un sessantenne ex paracadutista morto da pochi giorni per una grave malattia.

Tutte armi ben tenute e funzionanti e che farebbero pensare a strumenti usate dalla criminalità organizzata attiva nella zona del Canavese.

“I poliziotti sono arrivati alla santabarbara – scrive Repubblica – di cui non è ancora stata chiarita la natura, grazie alla segnalazione di un familiare del defunto che ha scoperto alcune delle armi di cui non sapeva nulla.

Il presunto proprietario aveva l’autorizzazione per custodire alcuni fucili da caccia, ma non ovviamente per armi da guerra ed esplosivi. ”

I parenti hanno spiegato agli investigatori di uno strano via vai nel cascinale, che fa pensare agli inquirenti che l’uomo potesse essere stato assoldato dalla criminalità organizzata per fare da custode dell’arsenale.

Indaga la Squadra Mobile di Torino guidata dal dirigente Marco Martino