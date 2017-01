Era apprezzata per la sua professionalità e aveva pure ricevuto una medaglia al merito per il coraggio dimostrato in servizio nell’aver salvato una donna dall’annegamento, eppure una poliziotta inglese era continuamente sottoposta ad angherie e tormenti da parte dei suoi superiori. Un mobbing insopportabile che l’ha addirittura spinta al suicidio.

Kimberley James, 35 anni e madre di due figli, era stata trovata morta in casa nel luglio scorso. I familiari erano andati a cercarla, preoccupati per il fatto che non rispondesse al telefono, e l’hanno trovata morta.

In molti si sono interrogati sui possibili motivi del gesto estremo, ma l’indagine condotta sembra averlo appurato: uno dei motivi sarebbe legato ai tormenti sul posto di lavoro, a causa dei superiori.

Secondo le indagini, l’agente era da tempo sotto pressione sul lavoro, tanto da essersi lamentata più volte di avere un carico di lavoro enorme che non riusciva a gestire. Aveva anche raccontato ai famigliari che i superiori la ossessionavano con nuovi incarichi nonostante già avesse altri compiti assegnati.

Aveva anche chiesto di essere sostituita ed affidata ad altro incarico e poi di essere addirittura trasferita. Ma non ha fatto in tempo: si è uccisa prima, complici anche altri problemi famigliari, tra cui un divorzio ormai imminente dal marito con il quale si era già separata da tempo.

Riccardo Ghezzi

Roma, 9/1/2017