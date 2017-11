Momenti di tensione alla Stazione di Monza: poliziotti circondati da immigrati

Far west alla stazione di Monza, poliziotti circondati da immigrati mentre arrestano uno spacciatore

Monza – Una ventina di cittadini stranieri ha minacciato e circondato alcuni agenti impegnati a bloccare un pusher gambiano 27enne che ha resistito all’arresto.

Per tornare alla calma ci sono voluti numerosi equipaggi mandati da commissariato e polizia locale



E’ successo tutto in pochi secondi, Sabato scorso. Alcuni poliziotti impegnati a bloccare un pusher esagitato, si sono trovati circondati e minacciati da una ventina di migranti.

Per riportare la calma ci sono voluti i rinforzi mandati da commissariato e polizia locale. Gli agenti hanno permesso ai colleghi di portare a termine l’arresto.

L’episodio è avvenuto sul lato di piazza Castello, terminal degli autobus.

Durante un normale controllo, gli agenti hanno fermato l’immigrato per un controllo documenti, che però il ragazzo non ha esibito, continuando a temporeggiare per poi scatenarsi.



Insospettiti dall’atteggiamento, ad un più approfondito controllo gli agenti gli hanno trovato addosso una busta con hashish e marijuana, ha iniziato a scaldarsi per poi picchiare gli uomini in divisa, per poi ferirsi per una serie di testate date ad una cancellata.



Sono scene oramai quotidiane quelle vissute qualche sera fa nella stazione della cittadina brianzola.

Quella della stazione è infatti una zona stabilmente al centro di polemiche per la sicurezza e teatro di continui interventi delle forze dell’ordine, come capita in numerose città, per la presenza di sbandati di vario genere.

L’intervento si è concluso con l’arresto del gambiano, ultimo degli arresti effettuati in una settimana, con un bilancio di ben sei poliziotti finiti all’ospedale, per un totale di tre arresti.

“A dargli manforte sono arrivati gli altri africani, che sono poi fuggiti all’arrivo delle altre pattuglie, abbandonando un coltello a serramanico sul posto. Processato per direttissima, il gambiano, che ha scelto di patteggiare la pena, è stato rilasciato” Aggiunge il corriere.it