Riceviamo e pubblichiamo. Ecco una denuncia del sindacato di Polizia Siulp sulla situazione della locale Polizia Stradale.

POLIZIA STRADALE ALLARME DIVISE – La denuncia del SIULP di VARESE

i colleghi della specialità sono stanchi di sborsare circa 80 euro per ogni pantalone e nei Veca non si trova più nulla poiche si attende una uniforme operativa per le specialità…

Risultato UNA POLIZIA IN MUTANDE!

Abbiamo rivolto una richiesta di intervento al Dirigente del Compartimento e analoga al Dipartimento

