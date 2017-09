Il Sap ha sporto denuncia nei confronti di 7 persone che su Facebook si sono rallegrate per la morte di due poliziotti che hanno perso la vita in un incidente stradale a Ravenna. Contro gli utenti che su Facebook hanno ironizzato sulla morte di due poliziotti che hanno perso la vita in un incidente stradale è intervenuto Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), sporgendo formale denuncia alla procura di Ravenna.

“Nicoletta Missiroli e Pietro Pezzi, erano due colleghi eccellenti che hanno perso la vita in maniera atroce con la divisa attaccata sulla pelle. Non tolleriamo simili offese alla loro memoria e alla memoria di quanti hanno perso la vita in servizio”, ha dichiarato Tonelli che ha giudicati intollerabili “simili atteggiamenti e una simile mancanza di rispetto verso tutti gli operatori di Polizia e nei confronti di due famiglie che piangono due loro cari”. “Lo dovevamo a loro e lo dobbiamo a noi stessi – prosegue ancora Tonelli – lo dobbiamo alla brava gente che crede e ha fiducia nelle Forze di Polizia.