A Firenze l’ennesimo caso di un agente ferito durante un intervento per una lite tra condomini.

“Dieci punti per un taglio all’orecchio, 4 per un sopracciglio, e diverse coltellate a tronco e fianchi parate solo grazie al giubbotto antiproiettile sottocamicia.

E’ questo il bilancio delle ferite riportate da tre colleghi durante un intervento per una semplice lite tra condomini iniziato intorno all’1 e 30 della notte tra sabato e domenica a Firenze e conclusosi alle 7 di mattina, dopo una lunga negoziazione e uno scontro sanguinoso.

Quando gli operatori sono intervenuti, infatti, la lite era già conclusa, ma nel momento in cui i colleghi hanno cercato di entrare nell’appartamento dell’uomo di nazionalità nigeriana coinvolto, per identificarlo, è iniziata la violenta colluttazione che ha portato al ferimento dei tre agenti. Un corpo a corpo che non è finito in tragedia solo grazie alla buona sorte e, ovviamente, al giubbotto sottocamicia, che a Firenze è in dotazione degli operatori grazie a una lunga battaglia del Sap.

Ma, purtroppo, non è così ovunque, anzi: nella stragrande maggioranza dei casi i colleghi non ne dispongono e il rischio, per loro, è sempre dietro l’angolo.

Una realtà che fa letteralmente rabbrividire se messa a confronto con i dati, secondo i quali nel 2015 solo nel corpo della polizia di stato ci sono stati circa 6mila feriti.

Per risolvere questa situazione e riuscire ad evitare sempre la tragedia, senza affidarsi al caso, la soluzione è semplice, come il Sap ha sostenuto e sostiene da anni: è necessario evitare il corpo a corpo, prevenendo la pericolosità degli interventi con le dotazioni necessarie in grado di tutelare i colleghi.

La pistola taser e lo spray al peperoncino avrebbero sicuramente evitato il contatto in una situazione come questa, ma purtroppo in Italia, soprattutto sulla pistola, il pregiudizio la fa da padrone e si continua a costruire castelli di carte, false, sulle dotazioni necessarie ai poliziotti, ostacolando di fatto l’impiego di strumenti fondamentali come questi.

Molte volte gli interventi in appartamento sono singoli, perché il collega che rimane di sotto dovrebbe abbandonare l’auto e l’arma lunga e nessuno si è mai preso la responsabilità di mettere nero su bianco che si possa fare.

Infatti, queste disposizioni vengono sempre date oralmente, perche né i questori né il dipartimento si sono mai voluti assumere queste responsabilità. Il risultato è che chi sale è sempre costantemente in balia degli eventi e si trova a dover affrontare l’imprevisto senza i mezzi adeguati.

In questo caso si trattava di una normalissima lite tra condomini, non era un attentato terroristico, né una rapina a mano armata, ma il bilancio è stato comunque drammatico: un collega ha rischiato di perdere l’orecchio, un altro di perdere un occhio e il terzo ha avuto semplicemente la fortuna di essere tra i pochi in Italia a disporre di un giubbotto sottocamicia in dotazione. Il problema è grave e non si può continuare a far finta che non sussista, utilizzando meri pretesti ideologici per non applicare soluzioni semplici e già collaudate. In un paese sempre più esposto a minacce terroristiche, il rischio per il personale di polizia che opera sulle strade è giunto ad un livello altissimo, reso ancora meno gestibile dalle attuali norme che non ci consentono di sparare per fermare un delinquente che ci gira le spalle o che non si ferma all’alt.

Bisogna agire subito, perché i cittadini hanno il sacrosanto diritto di pretendere la sicurezza sempre e in ogni momento, e non possono vedere messa a rischio la propria incolumità perché migliaia di poliziotti ogni anno finiscono in ospedale per ferite che si potevano evitare molto facilmente.”

di Gianni Tonelli

