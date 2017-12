Lanciano, Antonio Gonzales è morto dopo uno shock settico, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in pensione

Lanciano – E’ deceduto nelle scorse ore in ospedale, dove era ricoverato in rianimazione Antonio Gonzales, ex sostituto commissario della Polizia di Stato

I familiari sono riusciti ad ottenere l’apertura di una indagine sullo shock settico che avrebbe provocato il decesso.

E’ tanta la commozione che ha colpito amici, conoscenti e famigliari di Antonio Gonzales scomparso poche ore fa dopo il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Renzetti di Lanciano

Un decesso che – secondo le prime indiscrezioni – sarebbe stato provocato da uno shock settico, e rispetto al quale i familiari hanno voluto vederci chiaro. Un’inchiesta è stata aperta dalla Procura, con l’autopsia affidata a Cristian D’Ovidio.

Entro 30 giorni saranno consegnate le risultanze. La scomparsa di Gonzales ha suscitato grande commozione a Lanciano dove il funzionario di PS originario della Calabria si era sposato dopo il trasferimento al locale commissariato.