Si chiama Mina Samir, ha 25 anni, e in rete è diventato popolare per essersi messo a disposizione delle donne, dispensando consigli utili per difendersi dagli abusi e dal cyber-stalking.

Il poliziotto egiziano con la passione per il body building aveva iniziato a pubblicare su Facebook qualche tecnica utile per tenersi in forma. Poi ha accolto i racconti di chi gli ha confidato violenze e abusi e a lui ha chiesto come difendersi.

Oggi sono più di 800mila i followers di Mina: “Spesso una donna vittima di aggressione viene accusata di aver fatto qualcosa di indecente, di osceno. Sono in pochi a supportarla e chi compie questi abusi se ne approfitta” ha spiegato l’uomo in un’intervista riportata dalla 27esima ora, la cui azione volta alla difesa delle donne è iniziata quando una ragazza gli aveva scritto dopo che il suo fidanzato aveva diffuso alcune foto private.