Catania. Armati di coltello rapinano un uomo in via Mascagni, l’agente sente le urla e interviene: due ghanesi in manette

La notte scorsa un poliziotto del commissariato Borgo Ognina di Catania, libero dal servizio, è intervenuto nel corso di una rapina a mano armata ai danni di una persona che si trovava in via Mascagni.

In manette sono finiti i ghanesi di 27 anni e 20 anni. Uno è richiedente asilo politico, l’altro era stato recentemente fermato perché indiziato di essere uno degli scafisti di un gommone che trasportava 182 migranti.

I rapinatori, armati di coltello, hanno intimato alla vittima di consegnare il telefonino e quant’altro di valore; l’uomo ha obbedito ma, al contempo, ha iniziato a urlare a gran voce, attirando l’attenzione del poliziotto che si trovava nei paraggi.

L’agente si è subito messo all’inseguimento dei due, raggiungendo e bloccando il primo in viale Africa. Nel frattempo, l’altro rapinatore che si era dato alla fuga in direzione diversa, è tornato indietro, dirigendosi proprio in viale Africa, dove ha trovato ad aspettarlo il poliziotto.