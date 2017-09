NAPOLI. Svolgeva una doppia vita: poliziotto e corriere della droga. A finire in manette un 54enne incensurato in servizio a Napoli, fermato in un normale posto di blocco nei pressi del casello autostradale di Cassino nel basso Lazio. Nel cofano della sua automobile, sono stati rinvenuti tredici chili di hashish destinati al mercato.

L’operazione è stata svolta dai militari dell’Arma della compagnia di cassino e i colleghi della squadra Mobile della questura di Frosinone. L’uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Inoltre, nella sua abitazione, sono stati recuperati altri 8 chilogrammi di hashish e 1,5 chilogrammi di cocaina, oltre a 60 cartucce di vario calibro.

fonte: intenrapoli