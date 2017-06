Meningite a liquor limpido. La diagnosi dei medici dell’ ospedale Spallanzani, dove il giovane poliziotto della Sezione Volanti di Roma è stato trasferito ieri mattina dopo la febbre improvvisa, parla chiaro.

L’agente, ora ricoverato in coma, è sotto osservazione e in prognosi riservata nell’istituto specializzato nella cura delle malattie infettive.

Ma la preoccupazione tra i colleghi, e non solo, è tanta. Il poliziotto, 26 anni, dorme al terzo piano della storica caserma Maurizio Giglio in via Guido Reni, proprio sopra la mensa e il bar, e svolge servizio antitaccheggio, principalmente a piedi, sulla metropolitana e sugli autobus, a stretto contatto con le persone.