Agente muore sull’A1, utente esulta su Fb: “Buon Natale maledetti poliziotti”

“Buon Natale maledetti poliziotti”: il messaggio campeggia su facebook sopra la foto di un’auto della polizia completamente distrutta in un incidente avvenuto da pochi minuti.

Come sempre in queste occasioni, lo sciacallo di turno non ha tardato a presentarsi. Bastava solo aspettare.

La foto è quella che mostra una macchina della Polizia Stradale completamente distrutta. Siamo sulla A1, si è appena verificato terribile schianto contro un tir dove uno dei poliziotti a bordo della volante, Giuseppe Beolchi, ha perso la vita.

E qui si presenta il solito (ma non unico) e già citato sciacallo.

“Buon Natale maledetti poliziotti”, è la frase, sulla bacheca aperta al pubblico.

Che dire? Noi lo riportiamo per dovere di cronaca, ma per il resto, vorremmo cominciare ad ignorarli, questi individui, e lasciarli in balia di famigliari e sigle di categoria, magari a colpi di querele.

Per il resto, ogni altra considerazione la lasciamo a questo articolo : LEGGI “Anche per voi che ci odiate senza neanche sapere perchè, noi ci saremo sempre”. Lo sfogo di un poliziotto

Interviene il sindaco di Piacenza

Anche a nome della Giunta, del presidente e del Consiglio comunale – ha detto il sindaco Patrizia Barbieri, esprimendo il cordoglio della città –

esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia e i sentimenti di riconoscenza e di sincera partecipazione a questo grande dolore che coinvolge anche la comunità piacentina, cui l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Beolchi lascia un vuoto incolmabile”.

“questo terribile incidente ha tolto la vita a un servitore dello Stato mentre svolgeva il proprio lavoro con impegno, professionalità e dedizione.

Nel rinnovare ai familiari le mie più vive condoglianze, rivolgo al collega di pattuglia, ora ricoverato all’ospedale di Codogno, i miei più sinceri auguri”