Poliziotto rapinatore, fermava gli automobilisti con la pistola d’ordinanza e li derubava

Mostrava paletta e tesserino, ma in abiti civili, fermando gli automobilisti. Poi li rapinava.

E’ questa l’accusa mossa contro un poliziotto in servizio alla Questura di Roma, episodi che avrebbero visto coinvolto anche il cognato del poliziotto, alla guida dell’auto.

Secondo il quotidiano Leggo, il poliziotto “reo confesso dopo la denuncia di una vittima”, una volta ottenuti i documenti, si impossessava del portafogli risalendo a bordo della propria vettura.

L’uomo sarebbe un assistente capo in servizio presso la Questura di Roma e sarebbe autore di almeno 4 colpi in pochi giorni nel giro di 48 ore per un totale di 600 euro sottratti alle vittime.

Per il poliziotto e il cognato è scattata l’indagine dopo la denuncia di un automobilista rivoltosi al commissariato Primavalle e che avrebbe riconosciuto il rapinatore proprio come agente di polizia.

Le indagini avviate dai colleghi hanno permesso una rapida identificazione del poliziotto-rapinatore, che aveva ammesso subito le sue colpe

“Sì, sono stato io. Ho sbagliato, ero impazzito, avevo bisogno di soldi” racconta il quotidiano.

L’agente, immediatamente sospeso dal servizio, ha chiesto, insieme al cognato, davanti al pm Andrea Cusani, il rito abbreviato