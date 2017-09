Fiori d’arancio in questura a Vercelli. Ad officiare le nozze il questore vercellese Rosanna Lavezzaro, al suo primo matrimonio in veste di officiante.

Questa mattina alle 11.30 nell’anticamera della Sala Consiliare del Comune di Vercelli il questore della provincia di Vercelli ha officiato il matrimonio dell’assistente capo della polizia Piermichele Degrandi e di Baselli Mara Elisabeth, entrambi residenti a Lignana.

Degrandi, agente di polizia dal 1999 in forza alla questura di Vercelli dal 2014 con le funzioni di poliziotto di quartiere, per l’occasione, ha richiesto di celebrare il rito a Rosanna Lavezzaro, prima donna a dirigere la questura di Vercelli, che ha accettato volentoeri. Una iniziativa “lodevole” per la sindaca, Maura Forte, che ha subito concesso la delega necessaria. Immancabili, dopo il fatidico sì, le foto con l’auto della polizia

di FLORIANA RULLO